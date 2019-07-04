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Producție oprită

Philips AventCană pentru copii mici

SCF602/12

2.5

| (4) Recenzii

Igienă în mişcare

Este uşor să înveţi să bei cu gama de ceşti pentru copii mici Philips Avent. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Ceaşca este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta.

Vezi toate beneficiile

Sorbire uşoară, fără vărsare

Igienă în mişcare

  • 260 ml

  • Gură tare, peste 12 luni

  • Cu mânere

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.

Scală gradată pe ceaşcă

Scală gradată pe ceaşcă

Scală gradată pe ceaşcă pentru pregătirea uşoară a băuturii copilului tău

Gură de scurgere tare, peste 12 luni

Gură de scurgere tare, peste 12 luni

O gură de scurgere rezistentă la muşcături pentru ca copiii să bea cu încredere din ceaşcă, ideală pentru copiii cărora le ies dinţii

Specificaţii tehnice

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2.5

din 5

4

Recenzii

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

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