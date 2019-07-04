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Producție oprită
SCF602/12
Igienă în mişcare
Este uşor să înveţi să bei cu gama de ceşti pentru copii mici Philips Avent. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Ceaşca este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta.
260 ml
Gură tare, peste 12 luni
Cu mânere
Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.
Scală gradată pe ceaşcă pentru pregătirea uşoară a băuturii copilului tău
O gură de scurgere rezistentă la muşcături pentru ca copiii să bea cu încredere din ceaşcă, ideală pentru copiii cărora le ies dinţii
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
2.5
din 5
4
Recenzii
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
Aga5
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka