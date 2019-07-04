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Producție oprită
SCF602/01
260 ml
Gură scurgere, copii peste 12 luni
Capacul cu aplicare rapidă păstrează la drum gura de scurgere curată şi asigură transportul fără scurgeri
Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.
O gură de scurgere rezistentă la muşcături pentru ca copiii să bea cu încredere din ceaşcă, ideală pentru copiii cărora le ies dinţii
2.5
din 5
4
Recenzii
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
WIOLA
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.