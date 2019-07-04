ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Trecere uşoară de la biberon la cană
  • Trecere uşoară de la biberon la cană
  • Trecere uşoară de la biberon la cană
  • Trecere uşoară de la biberon la cană

Producție oprită

Philips AventCană pentru copii mici

SCF602/01

2.5
| (4) Recenzii
Trecere uşoară de la biberon la cană
Ceaşca Magic Avent fără BPA de la Philips este uimitor protejată contra scurgerii, chiar dacă este scuturată, aruncată în sus sau lăsată pe o parte, şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Gurile de scurgere cu supape se potrivesc şi la biberon, astfel încât şi acesta este protejat împotriva scurgerii.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Sorbire uşoară, fără vărsare

Trecere uşoară de la biberon la cană

  • 260 ml

  • Gură scurgere, copii peste 12 luni

Capacul cu fixare păstrează gura de scurgere curată

Capacul cu fixare păstrează gura de scurgere curată

Capacul cu aplicare rapidă păstrează la drum gura de scurgere curată şi asigură transportul fără scurgeri

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.

Gură de scurgere tare, peste 12 luni

Gură de scurgere tare, peste 12 luni

O gură de scurgere rezistentă la muşcături pentru ca copiii să bea cu încredere din ceaşcă, ideală pentru copiii cărora le ies dinţii

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

2.5

din 5

4

Recenzii

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

Acest review a fost făcut pentru SCF602/12 Kubek dla dziecka

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 