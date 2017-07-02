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  • Trecere uşoară de la biberon la cană
  • Trecere uşoară de la biberon la cană
  • Trecere uşoară de la biberon la cană
  • Trecere uşoară de la biberon la cană

Producție oprită

Philips AventCană pentru copii mici

SCF600/11

4.8
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Trecere uşoară de la biberon la cană
Ceaşca Magic Avent fără BPA de la Philips este uimitor protejată contra scurgerii, chiar dacă este scuturată, aruncată în sus sau lăsată pe o parte, şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Gurile de scurgere cu supape se potrivesc şi la biberon, astfel încât şi acesta este protejat împotriva scurgerii.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Sorbire uşoară, fără vărsare

Trecere uşoară de la biberon la cană

  • 200 ml

  • Gură de scurgere moale, peste 6 luni

Capacul cu fixare păstrează gura de scurgere curată

Capacul cu fixare păstrează gura de scurgere curată

Capacul cu aplicare rapidă păstrează la drum gura de scurgere curată şi asigură transportul fără scurgeri

Gură moale de scurgere cu supapă patentată fără vărsare

Gură moale de scurgere cu supapă patentată fără vărsare

Valva patentată a cănii cu tetină de formare Philips Avent controlează debitul şi asigură evitarea vărsării, chiar dacă este ţinută invers sau lăsată pe o parte

Gură de scurgere moale, flexibilă, pentru un prim pas uşor

Gură de scurgere moale, flexibilă, pentru un prim pas uşor

Gura de scurgere moale, flexibilă, este ideală pentru trecerea de la sân sau biberon la o ceaşcă

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF600/11 Kubek dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 