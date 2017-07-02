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Producție oprită
200 ml
Gură de scurgere moale, peste 6 luni
Capacul cu aplicare rapidă păstrează la drum gura de scurgere curată şi asigură transportul fără scurgeri
Valva patentată a cănii cu tetină de formare Philips Avent controlează debitul şi asigură evitarea vărsării, chiar dacă este ţinută invers sau lăsată pe o parte
Gura de scurgere moale, flexibilă, este ideală pentru trecerea de la sân sau biberon la o ceaşcă
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF600/11 Kubek dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF600/12 Kubek dla dziecka
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.