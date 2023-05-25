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Capac fosforescent
Fără BPA
Set de 2, 80% pe bază de plante*
0-6 luni
Orificiile din discul de protecţie lasă pielea bebeluşului să respire, păstrând-o mai uscată, pentru un confort liniștitor.
Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Baza îngustă a tetinei este concepută să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.
4.9
din 5
354
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Pseudoq
25/05/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Multumita
In cazul nostru, singurele suzete acceptate si indragite.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
27/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sunt minunate
Recomand tuturor prietenilor și cunoștințelor sa folosesc a produsele Philips
Avantaje
Count calitative
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
Elena06
12/08/2021
România
Cumpărător verificat
Super
Absolut minunate, asa de usor de gasit noaptea, le-a acceptat din prima cel mic
Avantaje
Fosforescente
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).
Pe baza rezultatelor testului pe consumatorii din SUA (2023, n=201).
Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.