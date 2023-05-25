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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire

Philips Avent ultra air pentru noapteSuzete

SCF376/27

4.9
| (354) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Lasă pielea micuţului tău să respire
Liniştitoare şi respirabile, cu orificii mari de aerisire. 9 din 10 părinţi sunt de acord: suzetele ultra air Philips Avent sunt confortabile pentru micuţul lor.** Şi strălucesc pe întuneric, aşa încât liniştea şi confortul sunt mereu uşor de găsit. Acum 80 % pe bază de plante.*
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Uşor de găsit pe întuneric

Lasă pielea micuţului tău să respire

  • Capac fosforescent

  • Fără BPA

  • Set de 2, 80% pe bază de plante*

  • 0-6 luni

Orificiile de aerisire foarte mari lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire foarte mari lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile din discul de protecţie lasă pielea bebeluşului să respire, păstrând-o mai uscată, pentru un confort liniștitor.

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Baza îngustă a tetinei este concepută să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.

Iubite de bebeluşi, cu un grad de acceptare a tetinei de 98%***

Iubite de bebeluşi, cu un grad de acceptare a tetinei de 98%***

Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

354

Recenzii

99%

recomandă acest produs

25/05/2023

România

România

Cumpărător verificat

Multumita

In cazul nostru, singurele suzete acceptate si indragite.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

27/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Sunt minunate

Recomand tuturor prietenilor și cunoștințelor sa folosesc a produsele Philips

Avantaje

Count calitative

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

12/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Super

Absolut minunate, asa de usor de gasit noaptea, le-a acceptat din prima cel mic

Avantaje

Fosforescente

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).

  2. Pe baza rezultatelor testului pe consumatorii din SUA (2023, n=201).

  3. Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).

  4. În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.

  5. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.