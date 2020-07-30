Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Încălzeşte uniform
Încălzeşte rapid
Dezgheţare delicată
Încălzeşte şi mâncarea pentru bebeluşi
Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte 150ml/5oz de lapte în doar 3 minute*.
Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte rapid şi uniform. Prin circularea continuă a laptelui în timpul încălzirii, se previne şi apariţia punctelor fierbinţi.
Aparatul de încălzit biberoane dispune de o setare de dezgheţare. Mai sigură decât dezgheţarea într-un cuptor cu microunde şi mai comodă decât utilizarea apei, trebuie doar să selectezi setarea pentru a dezgheţa laptele îngheţat sau pentru transformarea mâncării pentru bebeluşi în hrană lichidă.
Premii
4.5
din 5
102
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Simona 1988
30/07/2020
România
Parte a unei promoții
Recenzie din Campania Philips
A foat una din cele mai inspirate decizii, sa achizionez incalzitorul de biberoane dupa sterilizator. Este de foarte mare ajutor mai ales noapte cand ai nevoie rapida de incalzit apa si plus functia de mentinere cald este foarte folositoare mai ales cand bebe nu papa tot.
Avantaje
Foarte util
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid
Nicole 95
30/07/2020
România
Parte a unei promoții
Produs excelent
Recenzie din Campania Philips. Este un produs foarte util, calitativ iar prețul este unul rezonabil. Toate produsele Avent sunt de foarte bună calitate.
Avantaje
Foarte util si calitativ
Dezavantaje
Nu am intampinat dezavantaje.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid
Miha2312
29/07/2020
România
Parte a unei promoții
Eficienta intr.un cuvant.
Ma declar foarte multumita de acest produs, incalzim biberonul micutului foarte repede, este ideal de luat in concedii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
În cazul în care =< 150 ml/5 oz de lapte la temperatura de 20 °C/70 °F într-un biberon Philips AVENT Classic/Natural de 260 ml/9 oz.
Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de 2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.