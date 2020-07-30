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  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
  • Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid

Producție oprită

Philips AventAparat de încălzit biberoane rapid

SCF355/00

4.5
| (102) Recenzii | 90% recomandă acest produs

1 premiu

Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid
Pentru zilele în care eşti în mare grabă, acest încălzitor de biberoane Philips Avent încălzeşte laptele rapid şi uniform în doar 3 minute. Uşor de folosit, dispune de o setare pentru decongelare şi poate fi utilizat şi pentru a încălzi hrana pentru bebeluşi.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Îţi încălzeşte laptele rapid şi uniform

Încălzitorul nostru electric de biberoane cel mai rapid

  • Încălzeşte uniform

  • Încălzeşte rapid

  • Dezgheţare delicată

  • Încălzeşte şi mâncarea pentru bebeluşi

Încălzeşte biberoanele în 3 minute

Încălzeşte biberoanele în 3 minute

Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte 150ml/5oz de lapte în doar 3 minute*.

Încălzeşte rapid şi uniform

Încălzeşte rapid şi uniform

Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte rapid şi uniform. Prin circularea continuă a laptelui în timpul încălzirii, se previne şi apariţia punctelor fierbinţi.

Setare de dezgheţare delicată pentru biberoane

Setare de dezgheţare delicată pentru biberoane

Aparatul de încălzit biberoane dispune de o setare de dezgheţare. Mai sigură decât dezgheţarea într-un cuptor cu microunde şi mai comodă decât utilizarea apei, trebuie doar să selectezi setarea pentru a dezgheţa laptele îngheţat sau pentru transformarea mâncării pentru bebeluşi în hrană lichidă.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-612383

Recenzii

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4.5

din 5

102

Recenzii

90%

recomandă acest produs

30/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

A foat una din cele mai inspirate decizii, sa achizionez incalzitorul de biberoane dupa sterilizator. Este de foarte mare ajutor mai ales noapte cand ai nevoie rapida de incalzit apa si plus functia de mentinere cald este foarte folositoare mai ales cand bebe nu papa tot.

Avantaje

Foarte util

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid

30/07/2020

România

România

Produs excelent

Recenzie din Campania Philips. Este un produs foarte util, calitativ iar prețul este unul rezonabil. Toate produsele Avent sunt de foarte bună calitate.

Avantaje

Foarte util si calitativ

Dezavantaje

Nu am intampinat dezavantaje.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid

29/07/2020

România

România

Eficienta intr.un cuvant.

Ma declar foarte multumita de acest produs, incalzim biberonul micutului foarte repede, este ideal de luat in concedii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF355/00 Aparat de încălzit biberoane rapid

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. În cazul în care =&lt; 150 ml/5 oz de lapte la temperatura de 20 °C/70 °F într-un biberon Philips AVENT Classic/Natural de 260 ml/9 oz.

  2. Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de 2 oz/60 ml nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.