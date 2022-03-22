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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.9
| (145) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Lasă pielea micuţului tău să respire
Liniştitoare şi respirabile, cu orificii mari de aerisire. 9 din 10 părinţi sunt de acord: suzetele ultra air Philips Avent sunt confortabile pentru micuţul lor.** Alinarea e mereu la îndemână, indiferent cine are grijă de copil. Acum 80 % pe bază de plante.*
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a linişti bebeluşii când le ies dinţii

Lasă pielea micuţului tău să respire

  • Lasă pielea copilului să respire

  • Fără BPA

  • Set de 2, 80% pe bază de plante*

  • 18m+ cu tetină extra-fermă

Orificiile de aerisire foarte mari lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire foarte mari lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile din discul de protecţie lasă pielea bebeluşului să respire, păstrând-o mai uscată, pentru liniştea lui.

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Gâtul îngust al tetinei este conceput să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.

Tetină extra-fermă pentru dentiţie sănătoasă

Tetină extra-fermă pentru dentiţie sănătoasă

Suzetele noastre sunt proiectate pentru a facilita poziţionarea naturală a limbii, ceea ce este important pentru dezvoltarea vorbirii sănătoase pe măsură ce copilul creşte. Extra-ferme, pentru a consola copilul în timpul zilelor de erupţie dentară. Tetina noastră texturată din silicon este concepută pentru a imita senzaţia sânului mamei.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

145

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2

22/03/2022

România

România

Recomand

Nimic nu se compara cu produse pentru bebe de la avent

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă

29/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun produs!

Singurele acceptate de copil. Sunt minunate si ok pentru dinti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă

Date of Use 2021-01-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă

Date of Use 2021-01-29

29/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Calitate superioara

Cele mai bune suzete sunt cele de la avent. Rezista mult.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă

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Referințe

  1. Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).

  2. Pe baza rezultatelor testului pe consumatorii din SUA (2023, n=201).

  3. Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).

  4. În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.

  5. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.