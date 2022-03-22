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Lasă pielea copilului să respire
Fără BPA
Set de 2, 80% pe bază de plante*
18m+ cu tetină extra-fermă
Orificiile din discul de protecţie lasă pielea bebeluşului să respire, păstrând-o mai uscată, pentru liniştea lui.
Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Gâtul îngust al tetinei este conceput să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Suzetele noastre sunt proiectate pentru a facilita poziţionarea naturală a limbii, ceea ce este important pentru dezvoltarea vorbirii sănătoase pe măsură ce copilul creşte. Extra-ferme, pentru a consola copilul în timpul zilelor de erupţie dentară. Tetina noastră texturată din silicon este concepută pentru a imita senzaţia sânului mamei.
4.9
din 5
145
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Criss2235
22/03/2022
România
Recomand
Nimic nu se compara cu produse pentru bebe de la avent
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă
BeccaMaria
29/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Cel mai bun produs!
Singurele acceptate de copil. Sunt minunate si ok pentru dinti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă
Date of Use 2021-01-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă
Date of Use 2021-01-29
Dorka38
29/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Calitate superioara
Cele mai bune suzete sunt cele de la avent. Rezista mult.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă
Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).
Pe baza rezultatelor testului pe consumatorii din SUA (2023, n=201).
Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.