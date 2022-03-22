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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire

Producție oprită

Philips Avent Ultra airSuzetă

SCF349/12

4.9
| (144) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Lasă pielea micuţului tău să respire
Calmează cu confortul aerului. Suzeta Philips Avent ultra air are orificii de aerisire foarte mari pentru a menţine pielea bebeluşului uscată. Are o tetină extra-fermă pentru dinţii în creştere şi gingii. Disponibil în diferite culori şi modele.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Conceput pentru a linişti bebeluşii când le ies dinţii

Lasă pielea micuţului tău să respire

  • Tetină extra-fermă

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

  • Peste 18 luni

Lasă pielea bebeluşului să respire

Lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire foarte mari aerisesc pielea bebeluşului, menţinând-o uscată în timp ce îl linişteşte.

Tetină extra-fermă

Tetină extra-fermă

Tetina extra-fermă respectă forma naturală a boltei palatine, dinţilor şi gingiilor.

Tetină confecţionată din silicon 100% pentru alimente

Tetină confecţionată din silicon 100% pentru alimente

Alegem în mod conştient materialul din silicon pentru tetinele noastre ultra soft şi ultra air, deoarece este un material sigur şi inert, utilizat pe scară largă în aplicaţii medicale, fără substanţe chimice periculoase, substanţe active endocrine (de ex. BPA) şi alergeni.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

144

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2

22/03/2022

România

România

Recomand

Nimic nu se compara cu produse pentru bebe de la avent

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă

29/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun produs!

Singurele acceptate de copil. Sunt minunate si ok pentru dinti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă

29/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Calitate superioara

Cele mai bune suzete sunt cele de la avent. Rezista mult.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Marca de suzete nr. 1 din lume