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Philips Avent Philips AventPompă de sân electrică

SCF323/11

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884032311710

4.8
| (108) Recenzii | 96% recomandă acest produs
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Pompa electrică de sân Philips Avent Essential menţine debitul de lapte la un nivel optim în mod rapid, confortabil şi convenabil pentru fiecare mamă.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

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  • Simplă

  • Funcție de memorare, pernă moale, adaptivă, din silicon

  • 4+4 niveluri de setare

  • Număr minim de piese şi asamblare intuitivă

  • Utilizare cu fir

Experienţă personalizată, niveluri de setare 4 + 4

Experienţă personalizată, niveluri de setare 4 + 4

Ajustează fiecare sesiune în funcţie de necesităţile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare şi extracţie a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 4 niveluri de stimulare şi 4 niveluri de extracţie a laptelui pentru o experienţă personalizată.

Perniţă moale şi adaptivă din silicon

Perniţă moale şi adaptivă din silicon

O singură dimensiune. Perniţa din silicon este flexibilă şi se adaptează pentru a se potrivi mamelonului tău.

Număr minim de piese şi asamblare intuitivă

Număr minim de piese şi asamblare intuitivă

Sistemul nostru închis de extracţie a laptelui împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puţin de curăţat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de uşoară.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

108

Recenzii

96%

recomandă acest produs

3
2

30/09/2024

România

România

Un Produs bun.

Un produs foarte util si de calitate,ușor de folosit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică

30/09/2024

România

România

Produsul este fenomenal!

Am ales această evaluarea deoarece sunt foarte mulțumită de produs. Îmi place ca nu este dureros, foarte ușor de manevrat și m a ajutat mult în alăptarea bebelușului meu. Recomand mămicilor care vor să își alăpteze bebelușii, foarte mare nevoie mai ales la început de drum.

Avantaje

Ușor de folosit

Dezavantaje

Nu am găsit dezavantaje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică

30/09/2024

România

România

Excelent

Acest produs mi a fost De mare ajutor , are o putere mare

Avantaje

Nu te chinui

Dezavantaje

Nu are dezavantaje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Asociat doar cu biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern, în conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011.

  2. Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.