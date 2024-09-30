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SCF323/11
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Simplă
Funcție de memorare, pernă moale, adaptivă, din silicon
4+4 niveluri de setare
Număr minim de piese şi asamblare intuitivă
Utilizare cu fir
Ajustează fiecare sesiune în funcţie de necesităţile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare şi extracţie a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 4 niveluri de stimulare şi 4 niveluri de extracţie a laptelui pentru o experienţă personalizată.
O singură dimensiune. Perniţa din silicon este flexibilă şi se adaptează pentru a se potrivi mamelonului tău.
Sistemul nostru închis de extracţie a laptelui împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puţin de curăţat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de uşoară.
4.8
din 5
108
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Adelina24
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Un Produs bun.
Un produs foarte util si de calitate,ușor de folosit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică
Amot18
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produsul este fenomenal!
Am ales această evaluarea deoarece sunt foarte mulțumită de produs. Îmi place ca nu este dureros, foarte ușor de manevrat și m a ajutat mult în alăptarea bebelușului meu. Recomand mămicilor care vor să își alăpteze bebelușii, foarte mare nevoie mai ales la început de drum.
Avantaje
Ușor de folosit
Dezavantaje
Nu am găsit dezavantaje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică
Calalb31
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Excelent
Acest produs mi a fost De mare ajutor , are o putere mare
Avantaje
Nu te chinui
Dezavantaje
Nu are dezavantaje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF323/11 Pompă de sân electrică
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Asociat doar cu biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern, în conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011.
Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.