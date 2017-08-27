Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SCF282
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în 2 minute
Încap 4 biberoane Philips Avent
Pt majoritatea cuptoarelor cu microunde
Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele şi alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 % din germeni şi bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W, 4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 - 800 W.
Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni şi bacterii.
Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.
4.0
din 5
1
Recenzie
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Mindent ebben sterilizáltam
Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.
Acest review a fost făcut pentru SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Acest review a fost făcut pentru SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.