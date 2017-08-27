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  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
  • Sterilizator cu abur rapid pentru microunde

Producție oprită

Philips AventSterilizator cu abur pentru microunde

SCF282

4
| (1) Recenzie
Sterilizator cu abur rapid pentru microunde
Sterilizatorul cu abur pentru microunde Philips Avent este o alegere perfectă pentru sterilizarea rapidă şi eficientă, acasă sau în deplasare. Pot fi sterilizate simultan până la 4 biberoane sau produse Philips Avent, 99,9% din germeni fiind eliminaţi în doar 2 minute.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pentru utilizare acasă sau în deplasări

Sterilizator cu abur rapid pentru microunde

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în 2 minute

  • Încap 4 biberoane Philips Avent

  • Pt majoritatea cuptoarelor cu microunde

Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute

Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute

Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele şi alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 % din germeni şi bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W, 4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 - 800 W.

Distruge 99,9% din germeni şi bacterii

Distruge 99,9% din germeni şi bacterii

Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni şi bacterii.

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

5
3
2
1

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Mindent ebben sterilizáltam

Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.

Acest review a fost făcut pentru SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Acest review a fost făcut pentru SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 