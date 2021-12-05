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Pt majoritatea cuptoarelor cu microunde
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în 2 minute
Încap 4 biberoane Philips Avent
Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele şi alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 % din germeni şi bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W, 4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 - 800 W.
Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni şi bacterii.
Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.
4.9
din 5
85
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Eu2022
05/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sterilizator cu abur microunde
Foarte bun și util, ușor de folosit. Recomand.....
Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde
Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde
Mihaela27
09/05/2019
România
Ceea ce ai nevoie
Este un sterilizator foarte practic si rapid. Te ajuta foarte mult când ai un nou născut în casă și nevoie de foarte multe obiecte sterilizate într-un timp foarte scurt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde
Anaucdc
07/05/2019
România
Foarte multumita
Am folosit acest sterilizator cu aburi pentru microunde timp de 8 ani, la cei doi copii ai mei si la nepotul meu. Inca arata bine! Incredibil. Asteptam sa isi faca treaba si la al patrulea copil din familie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF281/02 Sterilizator pentru microunde
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent
În perioada de tranziție, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie.