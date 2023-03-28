ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană

Philips Avent Natural ResponseCană de tranziţie

SCF263/61

4.8
| (33) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
Noua noastră cană de tranziţie Natural Response îţi ajută copilul să treacă mai uşor la folosirea unei căni. Pentru că are mânere moi, copilul o va putea folosi singur în timp ce bea prin tetina care îi este atât de familiară.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Poţi uşura tranziţia la băutul din cană

  • 1 cană

  • 5 oz/150 ml

  • Peste 6 luni

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

33

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3
2

28/03/2023

România

România

Bebelusul a acceptat foarte usor canuta

Ma bucur ca a acceptat din prima si ca este foarte usor de folosit. Nu curge si bebelusul o tine usor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

07/03/2023

România

România

Canita minune pt bebei

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusii mei s-au impacat foarte bine cu Cana Tranzitie Natural Response tetina 6+. De la inceput mi-a placut cum se simte la atingere manerul canitei. Se vede in poze cum are o prindere mare, nu aluneca din mana bebelusului si faptul ca este compatibila cu tetinele Avent e un avantaj. Se spala si sterilizeaza usor, eu am lasat-o inclusiv pe programul de uscare in sterilizator si cana a aratat foarte bine la final. Recomand cana cu drag inclusiv la bebelusii de peste 1 an jumate cu tetina nr 6 tot de la Avent. Noi foloseam deja varianta veche de cana si ne plac amandoua foarte mult. Am fost mereu multumiti de produsele Philips Avent si ne-au ajutat foarte mult inca de la nastere.

Avantaje

Bebe o tine bine in manuta, se spala usor, foloseste tetinele

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

06/03/2023

România

România

Foarte util

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Tetina imita sanul, iar bebe este incantat ca o poate tine singur cu usurinta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011