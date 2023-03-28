Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
1 cană
5 oz/150 ml
Peste 6 luni
Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
4.8
din 5
33
Recenzii
97%
recomandă acest produs
MArrry
28/03/2023
România
Bebelusul a acceptat foarte usor canuta
Ma bucur ca a acceptat din prima si ca este foarte usor de folosit. Nu curge si bebelusul o tine usor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Georgiana Nicolaie
07/03/2023
România
Canita minune pt bebei
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusii mei s-au impacat foarte bine cu Cana Tranzitie Natural Response tetina 6+. De la inceput mi-a placut cum se simte la atingere manerul canitei. Se vede in poze cum are o prindere mare, nu aluneca din mana bebelusului si faptul ca este compatibila cu tetinele Avent e un avantaj. Se spala si sterilizeaza usor, eu am lasat-o inclusiv pe programul de uscare in sterilizator si cana a aratat foarte bine la final. Recomand cana cu drag inclusiv la bebelusii de peste 1 an jumate cu tetina nr 6 tot de la Avent. Noi foloseam deja varianta veche de cana si ne plac amandoua foarte mult. Am fost mereu multumiti de produsele Philips Avent si ne-au ajutat foarte mult inca de la nastere.
Avantaje
Bebe o tine bine in manuta, se spala usor, foloseste tetinele
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
aelena
06/03/2023
România
Foarte util
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Tetina imita sanul, iar bebe este incantat ca o poate tine singur cu usurinta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011