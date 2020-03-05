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  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană

Producție oprită

Philips AventCană de tranziţie Natural

SCF262/06

5
| (168) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
Noua noastră cană de tranziţie Natural îţi ajută copilul să treacă mai uşor la folosirea unei căni. Pentru că are mânere moi, copilul o va putea folosi singur în timp ce bea prin tetina care îi este atât de familiară.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Poţi uşura tranziţia la băutul din cană

  • Natural

  • 150 ml/5 oz

  • Tetină cu debit mediu

  • Peste 4 luni

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă special concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.

Supapă anti-colici concepută pentru reducerea colicilor şi a disconfortului

Supapă anti-colici concepută pentru reducerea colicilor şi a disconfortului

Supapa anti-colici concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

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Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

168

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2
1

05/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Recomand!

Cana de tranzitie am achizitionat-o pentru a-i oferi bebelusului apa, o data cu inceperea diversificarii. Suntem multumiti de produs.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Cană de tranziţie Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Cană de tranziţie Natural

14/04/2022

Polska

Polska

Świetny do nauki samodzielnego picia

Kubek jest świetny, synkowi spodobał się od pierwszego użycia. Lekki, ma wygodne uchwyty, dzięki temu synek bardzo ładnie radzi sobie z piciem. Nie mogę nie wspomnieć o smoczku, który ma idealny przepływ. Wszystko to sprawia, że synek z chęcią pije z tego kubeczka.

Avantaje

Lekki , wygodne uchwyty, świetny przepływ ,łatwo się go czyści

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Idealny

Fantastycznie się sprawdza zarówno u niemowląt jak i u starszych dzieci przy rozszerzaniu diety. Dziecko samo może trzymać butelkę.

Avantaje

Wytrzymałość, praktyczny, łatwy w użytkowaniu, przydatny w rozszerzanih doety

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.