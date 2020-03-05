Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Natural
150 ml/5 oz
Tetină cu debit mediu
Peste 4 luni
Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă special concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.
Supapa anti-colici concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
.
5.0
din 5
168
Recenzii
99%
recomandă acest produs
05/03/2020
România
Cumpărător verificat
Recomand!
Cana de tranzitie am achizitionat-o pentru a-i oferi bebelusului apa, o data cu inceperea diversificarii. Suntem multumiti de produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Cană de tranziţie Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Cană de tranziţie Natural
Happyinlove
14/04/2022
Polska
Świetny do nauki samodzielnego picia
Kubek jest świetny, synkowi spodobał się od pierwszego użycia. Lekki, ma wygodne uchwyty, dzięki temu synek bardzo ładnie radzi sobie z piciem. Nie mogę nie wspomnieć o smoczku, który ma idealny przepływ. Wszystko to sprawia, że synek z chęcią pije z tego kubeczka.
Avantaje
Lekki , wygodne uchwyty, świetny przepływ ,łatwo się go czyści
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Idealny
Fantastycznie się sprawdza zarówno u niemowląt jak i u starszych dzieci przy rozszerzaniu diety. Dziecko samo może trzymać butelkę.
Avantaje
Wytrzymałość, praktyczny, łatwy w użytkowaniu, przydatny w rozszerzanih doety
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.