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Producție oprită
Ajută la stimulare şi liniştire
Philips Avent SCF258/02 ajută la stimulare şi liniştire.
Stimulare şi calmare
Utilizare caldă sau rece
2 buc.
Pentru calmarea sânilor iritaţi sau congestionaţi. A se păstra în frigider sau congelator. A se utiliza întotdeauna cu manşoane.
Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.
Pentru mai mult confort la contactul cu pielea
4.8
din 5
27
Recenzii
100%
recomandă acest produs
04/12/2020
Magyarország
Több mint melltartóbetét
Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.
Avantaje
minden
Dezavantaje
nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Data utilizării 2019-12-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Data utilizării 2019-12-04
Tigris19
22/02/2020
Magyarország
Nagyon hasznos fejéshez
Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.
Avantaje
Tökéletes kiegészítés fejéshez
Dezavantaje
Akciósan vettük, így nagyon megérte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Data utilizării 2019-10-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Data utilizării 2019-10-22
Krisi2019
22/02/2020
Magyarország
A termék kiválóan segített a bajban
Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Data utilizării 2019-01-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Data utilizării 2019-01-21