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Producție oprită

Philips AventPernuţă termică 2-în-1

SCF258/02

4.8

| (27) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Ajută la stimulare şi liniştire

Philips Avent SCF258/02 ajută la stimulare şi liniştire.

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Pentru stimularea debitului de lapte înainte de alăptare

Ajută la stimulare şi liniştire

  • Stimulare şi calmare

  • Utilizare caldă sau rece

  • 2 buc.

Utilizare rece: pentru a calma sânii iritaţi sau congestionaţi

Utilizare rece: pentru a calma sânii iritaţi sau congestionaţi

Pentru calmarea sânilor iritaţi sau congestionaţi. A se păstra în frigider sau congelator. A se utiliza întotdeauna cu manşoane.

Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

Include manşoane moi

Include manşoane moi

Pentru mai mult confort la contactul cu pielea

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

27

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Több mint melltartóbetét

Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.

Avantaje

minden

Dezavantaje

nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Data utilizării 2019-12-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Data utilizării 2019-12-04

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos fejéshez

Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.

Avantaje

Tökéletes kiegészítés fejéshez

Dezavantaje

Akciósan vettük, így nagyon megérte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Data utilizării 2019-10-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Data utilizării 2019-10-22

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiválóan segített a bajban

Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Data utilizării 2019-01-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Data utilizării 2019-01-21

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