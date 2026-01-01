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Producție oprită
SCF257/00
Pregătiţi-vă pentru alăptare
Setul esenţial de alăptare Philips Avent te ajută pe parcursul primelor zile de alăptare.
Îngrijirea sânilor
Pentru a rămâne uscată şi să vă păstraţi starea de confort în timpul zilei.
Concepute special pentru absorbţie şi confort suplimentare în timpul nopţii.
Utilizare caldă pentru stimularea curgerii laptelui – Utilizare rece pentru calmare şi liniştire – Livrat cu manşoane foarte moi pentru un plus de confort
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