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Producție oprită

Philips AventSetul esenţial de alăptare

SCF257/00

Pregătiţi-vă pentru alăptare

Setul esenţial de alăptare Philips Avent te ajută pe parcursul primelor zile de alăptare.

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Set de alăptare Avent

Pregătiţi-vă pentru alăptare

  • Îngrijirea sânilor

12 x tampoane pentru sâni pentru zi

12 x tampoane pentru sâni pentru zi

Pentru a rămâne uscată şi să vă păstraţi starea de confort în timpul zilei.

6 x tampoane pentru sâni pentru noapte

Concepute special pentru absorbţie şi confort suplimentare în timpul nopţii.

2 x perniţe cu termogel pentru utilizare dublă

Utilizare caldă pentru stimularea curgerii laptelui – Utilizare rece pentru calmare şi liniştire – Livrat cu manşoane foarte moi pentru un plus de confort

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