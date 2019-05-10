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Producție oprită

Philips AventÎncălzitor electric de biberon şi hrană

SCF255/57

3.8
| (17) Recenzii
Încălzeşte rapid şi uniform
Cu un mod rapid şi sigur de încălzire a laptelui colectat şi a hranei pentru bebeluşi, încălzitorul electric Philips Avent pentru biberoane şi mâncare pentru bebeluşi încălzeşte 125 ml/4 oz de lapte la temperatura camerei în circa 4 minute.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Aparat de încălzit biberoane pentru utilizare uşoară şi rapidă

Încălzeşte rapid şi uniform

  • 220-240 V

Pt toate biberoanele Avent, ceştile Magic şi borcanele

Pt toate biberoanele Avent, ceştile Magic şi borcanele

Doar adaugi apa şi selectezi setarea

Doar adaugi apa şi selectezi setarea

Cu încălzitorul electric Philips Avent pentru biberoane şi hrană pentru bebeluşi, prepararea hranei este rapidă şi fără bătăi de cap. Doar adaugă apă şi selectează setarea. Încălzitorul pentru biberoane încălzeşte 125 ml/4 oz de lapte la temperatura camerei în aproximativ 4 minute

Fără puncte fierbinţi, sigur pentru bebeluş

Fără puncte fierbinţi, sigur pentru bebeluş

Încălzitorul electric Philips Avent pentru biberoane şi hrană pentru bebeluşi iţi oferă un mod sigur de a prepara hrana bebeluşului tău. Încălzeşte mâncarea delicat şi uniform, fără puncte fierbinţi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.8

din 5

17

Recenzii

3
2

10/05/2019

România

România

Recomand!

Ușor de folosit atat acasă cât și compact pentru a fi luat in călătorii. Încălzește rapid mâncarea bebelușului și uniform. Compatibil cu multe recipiente de stocare a hranei. Se oprește când mâncarea s-a încălzit.

Acest review a fost făcut pentru SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Acest review a fost făcut pentru SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer

04/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Cu încălzitorul Philips avent am mai mult timp pentru mine', este de un foarte mare ajutor atunci când ai bebe și trebuie sa ii încălzești lăpticul repede sunt foarte mulțumită.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană

18/11/2020

Polska

Polska

Polecem wszystkim rodzicom!

Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.

Avantaje

Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Biberonul nu este inclus cu acest produs