Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SCF255/57
220-240 V
Cu încălzitorul electric Philips Avent pentru biberoane şi hrană pentru bebeluşi, prepararea hranei este rapidă şi fără bătăi de cap. Doar adaugă apă şi selectează setarea. Încălzitorul pentru biberoane încălzeşte 125 ml/4 oz de lapte la temperatura camerei în aproximativ 4 minute
Încălzitorul electric Philips Avent pentru biberoane şi hrană pentru bebeluşi iţi oferă un mod sigur de a prepara hrana bebeluşului tău. Încălzeşte mâncarea delicat şi uniform, fără puncte fierbinţi.
3.8
din 5
17
Recenzii
Danna
10/05/2019
România
Recomand!
Ușor de folosit atat acasă cât și compact pentru a fi luat in călătorii. Încălzește rapid mâncarea bebelușului și uniform. Compatibil cu multe recipiente de stocare a hranei. Se oprește când mâncarea s-a încălzit.
Acest review a fost făcut pentru SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Acest review a fost făcut pentru SCF255/12 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Monica1994
04/07/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Cu încălzitorul Philips avent am mai mult timp pentru mine', este de un foarte mare ajutor atunci când ai bebe și trebuie sa ii încălzești lăpticul repede sunt foarte mulțumită.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Încălzitor electric de biberon şi hrană
sylwia1803
18/11/2020
Polska
Polecem wszystkim rodzicom!
Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.
Avantaje
Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Biberonul nu este inclus cu acest produs