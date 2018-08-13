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Confortabil şi discret
Tampoanele unice pentru sâni Philips Avent SCF254/60 sunt proiectate special pentru a te ajuta să rămâi uscată şi să îţi păstrezi starea de confort în timpul zilei.
Tampoane pentru 60 de zile
Ultrasubţiri cu o formă conturată. Bandă adezivă pentru a menţine tampoanele în poziţie.
Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a împiedica alunecarea tamponului pentru sân.
Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.9
din 5
18
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ana924
13/08/2018
România
Recomand
Subtiri, material absorbant si placut la atingere. Merita, sunt de calitate.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
RoxanaT
14/03/2018
România
Recomand
Confectionate din materiale fine, de buna calitate, permit pielii sa respire. Sunt confortabile de purtat.
Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Kiváló minőségű melltartóbetét
Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/60 Eldobható melltartóbetét