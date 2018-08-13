ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

Philips AventTampoane de unică folosinţă pentru sâni

SCF254/30

4.9

| (18) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Confortabil şi discret

Tampoanele unice pentru sâni Philips Avent SCF254/30 sunt proiectate special pentru a te ajuta să-ţi păstrezi pielea uscată şi a-ţi oferi confort în timpul zilei.

Vezi toate beneficiile

Produse compatibile

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân reîncărcabilă electrică

SCF396/31

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân electrică

SCF397/31

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân manuală

SCF430/20

Philips Avent

Philips Avent
Pompă de sân electrică

SCF395/31

Tampoane pentru sâni Avent

Confortabil şi discret

  • Tampoane pentru 30 de zile

Invizibile pe sub haine

Invizibile pe sub haine

Ultrasubţiri cu o formă conturată. Bandă adezivă pentru a menţine tampoanele în poziţie.

Anti-alunecare cu benzi adezive

Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a împiedica alunecarea tamponului pentru sân.

Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

18

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

13/08/2018

România

România

Recomand

Subtiri, material absorbant si placut la atingere. Merita, sunt de calitate.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

14/03/2018

România

România

Recomand

Confectionate din materiale fine, de buna calitate, permit pielii sa respire. Sunt confortabile de purtat.

Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Acest review a fost făcut pentru SCF254/30 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű melltartóbetét

Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips