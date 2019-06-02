Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Design dintr-o bucată, din silicon
0-3 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Beneficiind de încrederea cadrelor medicale pentru a linişti nou-născuţii, suzetele Soothie sunt distribuite în spitalele din SUA.*
Soothie diferă puţin de celelalte suzete ale noastre. Forma sa unică îţi permite să introduci degetul în tetină, ajutând bebeluşul să sugă şi creând o legătură mai strânsă cu acesta
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
4.8
din 5
36
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Alina1010
02/06/2019
România
Recomand
Am folosit aceasta suzeta pana la 1 an jumate, cand baietelul meu a reusit sa muste din ea si sa o gaureasca. Ne-am ajutat sa trecem prin multe crize (colici, raceli, suparari si mai ales disconfortul cauzat de cresterea dintilor). Materialul din care este facuta i-a permis sa o muste si sa o mestece fara sa o degradeze timp de 1an si jumatate. Noi am fost foarte multumiti de ea, iar acum puiului meu ii lipseste.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/02 Suzetă Soothie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/02 Suzetă Soothie
Alina
22/12/2018
România
Foarte buna
Fetita mea ,in varsta de 3 luni, alăptata exclusiv la sân, a acceptat din prima aceasta suzeta, desi anterior am incercat diferite branduri, însă fara succes!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/02 Suzetă Soothie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/02 Suzetă Soothie
Nani27
02/01/2023
Magyarország
Szomorú, hogy megszűnt
A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.
Avantaje
Imádtuk
Dezavantaje
Hogy megszűnt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Această suzetă are o tetină de aceeaşi formă ca modelul pentru SUA şi este realizată din acelaşi material, dar are altă formă a discului de protecţie.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare