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Producție oprită
Cu tetină rezistentă la muşcături
Peste 18 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Tetina rezistentă la muşcături a acestei suzete este concepută special pentru copiii mai mari.*
Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
4.9
din 5
70
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Anamaria97
29/05/2019
România
Recenzie în cadrul campaniei Philips Avent
Sunt foarte rezistente, au un design plăcut, se pot steriliza ușor și sunt igienice. Cu siguranță le voi alege și pentru viitorul copil.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF186/26 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF186/26 Suzete cu flux liber
Marika
07/05/2019
România
Excelent
Suzeta este foarte rezistentă, nu contine BPA. Nu se rupe, se poate steriliza .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF186/24 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF186/24 Suzete cu flux liber
Andreea66
04/07/2018
România
Foarte bune
Recenzie din campania Philips Avent Acceptate din prima de ambii copii , inca indispensabile.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF186/25 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF186/25 Suzete cu flux liber
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Această suzetă nu trebuie utilizată ca jucărie gingivală. Este rezistentă la muşcăturile ocazionale.
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014