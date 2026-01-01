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Producție oprită

Philips AventSCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

SCF184/14

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Pot fi sterilizate

Pot fi sterilizate

Lavabil în maşina de spălat vase

Lavabil în maşina de spălat vase

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