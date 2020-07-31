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Producție oprită
Pentru confort esenţial
6-18 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
Cu inelul de siguranţă poţi oricând să îndepărtezi uşor suzeta bebeluşului. Chiar şi mâinile micuţe pot să îl apuce!
4.8
din 5
85
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AnaC95
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Foarte rezistente
Suzete foarte rezistente, băiețelul meu rodea la ele toată ziua. Ușor de spălat și sterilizat. Capacul protector este foarte folositor atunci când bebe nu o folosește. Recenzie din campania Philips.
Avantaje
Capac protector.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/37 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/37 Suzetă Classic
Elisabeta Elena
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Recenzie din Campania Philips
Bebelusul meu adora suzetele de la Philips Avent. Se joaca cu ele,adoarme cu ele si se alinta. Recomand!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/37 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/37 Suzetă Classic
Beby2020
30/07/2020
România
Parte a unei promoții
Preferata de bebe
Bebe R este îndrăgostit de suzeta lui Avent și nu accepta alta marca deci bebe R recomanda Phipips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/37 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/37 Suzetă Classic
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014