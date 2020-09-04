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Producție oprită
Pentru confort esenţial
0-6 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
4.9
din 5
126
Recenzii
98%
recomandă acest produs
AnaMariaBz
04/09/2020
România
Produsul este excelent
Am încercat mai multe mărci de suzete,dar bebele meu prefera sunetele Philips Avent.Sunt usor de întreținut și foarte moi.
Avantaje
Usor de întreținut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Domnita08
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Cele mai bune suzete
Bebelusul a acceptat din prima suzetele Avent, au forma perfecta. Le recomand! Scriu aceasta Recenzie din Campania Philips cu mult drag, pentru ca ne plac foarte mult toate produsele Philips Avent.
Avantaje
Forma potrivita pentru bebelusi
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Simona 1988
30/07/2020
România
Parte a unei promoții
Recenzie din Campania Philips
Am ales suzetele Avent, pentru calitatea lor. Folosind biberoanele, sterilizatorul si incalzitorul de biberoane si vazand calitatea lor a foat prima nostra optiune si la suzete. Un mare plus, culorile si desenele placute si pretul foarte accesibil.
Avantaje
Calitate, pret bun
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Producătorul anului 2014
Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare