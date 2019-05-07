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Producție oprită

Philips AventSCF178/64 Freeflow pacifiers

SCF178/64

4.9

| (33) Recenzii | 100% recomandă acest produs

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Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea bebeluşului să respire

Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

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4.9

din 5

33

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/23 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/23 Suzete cu flux liber

19/03/2019

România

România

Nota 10

Bebelușa mea are doar 5 luni. Am achiziționat acest produs cu gândul de a îl da când va împlini 6 luni însă când am vrut sa testez dacă îl acceptă am rămas surprinsă să văd că nu i o mai puteam scoate din guriță. Atât de mult i a plăcut încât le folosim de pe acum. Bravo Philips. Mulțumim.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/14 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/14 Suzete cu flux liber

30/06/2018

România

România

Rezistente

Foarte rezistente Recenzie campania Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/26 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/26 Suzete cu flux liber

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