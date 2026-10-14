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Producție oprită
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SCF178/63
Producție oprită
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?
Sunt importante instrucţiunile în funcţie de vârstă ale Philips Avent?
Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?
Cum curăţ suzeta Philips Avent?
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru dezvoltarea orală sănătoasă?