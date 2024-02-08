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Philips Avent Suzetă de noapte
Producție oprită
Asistență
SCF176/18
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Manualul proprietarului - English (US)
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?
Sunt importante instrucţiunile în funcţie de vârstă ale Philips Avent?
Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent
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