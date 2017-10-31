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  • Liniştire confortabilă la culcare
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  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare

Producție oprită

Philips AventSuzetă de noapte

SCF176/18

4.1
| (8) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Liniştire confortabilă la culcare
Linişteşte-ţi copilul la culcare cu suzeta de noapte Classic Philips Avent: inelul care străluceşte pe întuneric îţi permite să o găseşti uşor în timpul nopţii. În timp ce doarme, tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Cu inel unic, care străluceşte pe întuneric

Liniştire confortabilă la culcare

  • Cu inel care străluceşte pe întuneric

  • 0-6 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Inelul fosforescent este uşor de găsit la culcare

Inelul fosforescent este uşor de găsit la culcare

Ştim că este important să culci micuţul la loc atunci când s-a trezit. Graţie inelului unic care străluceşte pe întuneric, vei găsi suzeta mai uşor, fără să aprinzi luminile.*

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

8

Recenzii

88%

recomandă acest produs

3
2

31/10/2017

România

România

Pe noi ne ajută foarte mult

Am folosit suzeta încă din spital. E perfectă pentru somn. Pe fetita mea o liniștea foarte mult când avea colici şi nu numai. Când adoarme îi cade din guriţă, iar dacă se trezeşte noaptea şi îi dau suzeta este când mai adoarme, depinde cât de înfometată e.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/28 Suzetă de noapte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/28 Suzetă de noapte

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Avantaje

Forma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Éjszakai játszócumi

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Нічна пустушка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Нічна пустушка

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Înainte de a fi utilizate, inelele care strălucesc pe întuneric trebuie expuse la lumină.

  2. Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012

  3. Marca nr. 1 din lume de suzete

  4. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  5. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  6. Producătorul anului 2014