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Producție oprită
Oferă confortul unei aerisiri adecvate
6-18 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
4.9
din 5
25
Recenzii
96%
recomandă acest produs
RstClaudia
03/07/2018
România
Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!
Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/02 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/02 Suzete cu flux liber
Mira91
27/06/2018
România
Foarte bune!
Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/18 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/18 Suzete cu flux liber
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014