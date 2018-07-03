ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Ortodontică, fără BPA
  • Ortodontică, fără BPA
  • Ortodontică, fără BPA
  • Ortodontică, fără BPA
  • Ortodontică, fără BPA
  • Ortodontică, fără BPA

Producție oprită

Philips AventSuzete fantezie

SCF172/21

4.9
| (25) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Ortodontică, fără BPA
Tetinele Philips Avent ortodontice, comprimabile şi simetrice respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului. Toate suzetele Philips Avent sunt realizate din silicon şi sunt lipsite de miros şi de gust. Culorile pot fi modificate.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Suzetă cu design colorat şi strălucitor în formă de animale

Ortodontică, fără BPA

  • 3-6 luni

  • Fără BPA

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.

Tetine confortabile din silicon

Tetine confortabile din silicon

Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.

Capac de protecţie cu aplicare rapidă

Capac de protecţie cu aplicare rapidă

Pentru a păstra igienice tetinele sterilizate

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

25

Recenzii

96%

recomandă acest produs

4
2
1

03/07/2018

România

România

Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!

Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF172/02 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF172/02 Suzete cu flux liber

27/06/2018

România

România

Foarte bune!

Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF172/18 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF172/18 Suzete cu flux liber

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Nu lega suzeta de gâtul copilului, deoarece există pericolul de strangulare.

  2. 9 din 10 bebeluşi acceptă suzeta Philips Avent (testată online cu 100 de mămici, în Marea Britanie, în anul 2012)