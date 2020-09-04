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  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

Producție oprită

Philips AventSuzetă Classic

SCF170/18

4.9
| (126) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
Satisface permanent nevoile esenţiale de liniştire ale micuţului cu suzeta Classic Philips Avent. Disponibilă într-o serie de culori, tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.
Vezi toate beneficiile
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Design elegant, aspect impecabil

Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

  • Pentru confort esenţial

  • 0-6 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

126

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2

04/09/2020

România

România

Produsul este excelent

Am încercat mai multe mărci de suzete,dar bebele meu prefera sunetele Philips Avent.Sunt usor de întreținut și foarte moi.

Avantaje

Usor de întreținut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

31/07/2020

România

România

Cele mai bune suzete

Bebelusul a acceptat din prima suzetele Avent, au forma perfecta. Le recomand! Scriu aceasta Recenzie din Campania Philips cu mult drag, pentru ca ne plac foarte mult toate produsele Philips Avent.

Avantaje

Forma potrivita pentru bebelusi

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

30/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Am ales suzetele Avent, pentru calitatea lor. Folosind biberoanele, sterilizatorul si incalzitorul de biberoane si vazand calitatea lor a foat prima nostra optiune si la suzete. Un mare plus, culorile si desenele placute si pretul foarte accesibil.

Avantaje

Calitate, pret bun

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF169/35 Suzetă Classic

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Marca nr. 1 din lume de suzete

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  4. Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012

  5. Producătorul anului 2014