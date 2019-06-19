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Producție oprită
Mărime mică (15 mm)
2 buc.
Protectoarele pentru mameloane Philips Avent sunt concepute numai pentru mameloanele iritate sau crăpate şi trebuie utilizate la recomandarea medicului.
Copilul se ataşează mai uşor prin discul de protecţie.
Protectoarele pt. mameloane Philips Avent sunt fabricate din silicon foarte fin, fără gust sau miros.
4.8
din 5
136
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Lily24
19/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Recomand cu drag acest produs . A fost foarte usor de folosit si de mare ajutor in alaptare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF156/00 Protector pentru mameloane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF156/00 Protector pentru mameloane
Sabine17
13/06/2019
România
Acest produs este incredibil
Recomand cu incredere mameloanele de la Philips, sunt foarte moi, usor de folosit, am incercat si de la alte fimrw insa acestea sunt singurele care le accepta bebe. Si pentru mine sunt foarte confortabile, de cand le folosesc nu mai am nevoie de nici o crema de calmare pentru sani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane
Vyo28
29/05/2019
România
Sunt ok
M-au ajutat in alaptare, in primele zile. Nu mi-au placut deoarece daca bebe tragea mai mult ii aparea o basicuta la buza de sus Recenzie din campania Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.