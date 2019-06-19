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  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată
  • De ajutor pentru alăptare îndelungată

Producție oprită

Philips AventProtector pentru mameloane

SCF156/00

4.8
| (136) Recenzii | 96% recomandă acest produs
De ajutor pentru alăptare îndelungată
Protectorul pentru mameloane Philips Avent SCF156/00 este confecţionat din silicon ultra-fin, moale, inodor, fără gust, care protejează mameloanele iritate sau crăpate în timpul alăptării.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Îngrijirea sânilor, protejează mameloanele iritate

De ajutor pentru alăptare îndelungată

  • Mărime mică (15 mm)

  • 2 buc.

Protejează mameloanele iritate în timpul alăptării

Protectoarele pentru mameloane Philips Avent sunt concepute numai pentru mameloanele iritate sau crăpate şi trebuie utilizate la recomandarea medicului.

Ataşare uşoară pentru copilul tău

Copilul se ataşează mai uşor prin discul de protecţie.

Fabricat din silicon foarte fin, inodor, fără gust

Protectoarele pt. mameloane Philips Avent sunt fabricate din silicon foarte fin, fără gust sau miros.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

136

Recenzii

96%

recomandă acest produs

19/06/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Recomand cu drag acest produs . A fost foarte usor de folosit si de mare ajutor in alaptare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF156/00 Protector pentru mameloane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF156/00 Protector pentru mameloane

13/06/2019

România

România

Acest produs este incredibil

Recomand cu incredere mameloanele de la Philips, sunt foarte moi, usor de folosit, am incercat si de la alte fimrw insa acestea sunt singurele care le accepta bebe. Si pentru mine sunt foarte confortabile, de cand le folosesc nu mai am nevoie de nici o crema de calmare pentru sani.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane

29/05/2019

România

România

Sunt ok

M-au ajutat in alaptare, in primele zile. Nu mi-au placut deoarece daca bebe tragea mai mult ii aparea o basicuta la buza de sus Recenzie din campania Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF156/01 Protector pentru mameloane

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.