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Producție oprită
SCF155
Lavabil
Tamponul absorbant colectează umiditatea de pe piele şi o acumulează în spatele unei căptuşeli etanşe.
Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a împiedica alunecarea tamponului pentru sân.
Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.
4.1
din 5
34
Recenzii
Loana
23/02/2020
Magyarország
Kényelmes
Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.
Avantaje
Kényelmes. Légáteresztő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Teknos
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, biztonságos érzés
Főként azokban az időszakokban ajánlom, amikor már beállt a kereslet-kínálat a tejtermelésben. Jó nedvszívó képességű, kényelmes. Nem utolsó sorban többszöri használhatósága révén környezetbarát.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
zizitop
30/04/2018
Magyarország
Pamut melltartóbetét, mégis nőies
Pamut melltartóbetét, mégis nőies. Diszkrét, praktikus, jól mosható, jó nedvszívó.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.