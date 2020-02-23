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Producție oprită

Philips AventTampoane pentru sâni

SCF155

4.1
| (34) Recenzii
Confort cu încredere
Tampoanele lavabile Philips Avent SCF155/06 pentru sâni au o căptuşeală din bumbac netezit care este moale şi delicat, dispunând de un strat absorbant care acumulează umiditatea de pe piele în spatele unei căptuşeli etanşe.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Tampoane pentru sâni extra-moi şi absorbante

Confort cu încredere

  • Lavabil

Extra-moale şi absorbant

Tamponul absorbant colectează umiditatea de pe piele şi o acumulează în spatele unei căptuşeli etanşe.

Anti-alunecare cu benzi adezive

Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a împiedica alunecarea tamponului pentru sân.

Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

34

Recenzii

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.

Avantaje

Kényelmes. Légáteresztő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, biztonságos érzés

Főként azokban az időszakokban ajánlom, amikor már beállt a kereslet-kínálat a tejtermelésben. Jó nedvszívó képességű, kényelmes. Nem utolsó sorban többszöri használhatósága révén környezetbarát.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

30/04/2018

Magyarország

Magyarország

Pamut melltartóbetét, mégis nőies

Pamut melltartóbetét, mégis nőies. Diszkrét, praktikus, jól mosható, jó nedvszívó.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 