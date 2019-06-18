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  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
  • Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău

Producție oprită

Philips AventAvent Minisuzete

SCF151/01

4.7
| (38) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău
Minisuzeta Philips Avent este concepută pentru bebeluşi. Discul de protecţie mic şi uşor se potriveşte perfect bebeluşului tău nou-născut, fără a-i atinge nasul. Este disponibilă în culori delicate şi design-uri drăguţe.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Potrivire comodă pentru nou-născut

Extrem de mică şi de uşoară pentru bebeluşul tău

  • Potrivire perfectă pentru nou-născuţi

  • 0-2 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Disc de protecţie extrem de mic şi uşor pentru bebeluşii micuţi

Disc de protecţie extrem de mic şi uşor pentru bebeluşii micuţi

Discul de protecţie al suzetei Mini este extrem de mic şi de uşor, fiind potrivit pentru bebeluşii micuţi de până la 2 luni.

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

38

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3
2

18/06/2019

România

România

Foarte practice

„Recenzie din campania Philips Avent” Sunt foarte moi, recomand cu încredere pentru orice bebeluș

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete

06/06/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Am cumparat acesta suzata pt nepotelul meu si a fost tare incantat de ea, acum nasc si eu mai un pic tot aceasta firma doresc sa o aleg.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF151/00 Avent Minisuzete

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF151/00 Avent Minisuzete

30/05/2019

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Am cumpărat aceste suzete pentru fetița mea, sunt mici si moi, perfecte pentru nou născuti. Imi place ca au capace de protecție si astfel folosirea lor este mai igienica. Designul este foarte drăguț, ca la toate suzetele Philips Avent.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Producătorul anului 2014

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Marca nr. 1 din lume de suzete

  4. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  5. Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012