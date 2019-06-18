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Producție oprită
Potrivire perfectă pentru nou-născuţi
0-2 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Discul de protecţie al suzetei Mini este extrem de mic şi de uşor, fiind potrivit pentru bebeluşii micuţi de până la 2 luni.
Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
4.7
din 5
38
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Crinutza
18/06/2019
România
Foarte practice
„Recenzie din campania Philips Avent” Sunt foarte moi, recomand cu încredere pentru orice bebeluș
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete
Cristina1995
06/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Am cumparat acesta suzata pt nepotelul meu si a fost tare incantat de ea, acum nasc si eu mai un pic tot aceasta firma doresc sa o aleg.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF151/00 Avent Minisuzete
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF151/00 Avent Minisuzete
GeorgianaA23
30/05/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Am cumpărat aceste suzete pentru fetița mea, sunt mici si moi, perfecte pentru nou născuti. Imi place ca au capace de protecție si astfel folosirea lor este mai igienica. Designul este foarte drăguț, ca la toate suzetele Philips Avent.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF151/02 Avent Minisuzete
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Producătorul anului 2014
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Marca nr. 1 din lume de suzete
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012