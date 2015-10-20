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  • Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă
  • Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă
  • Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă
  • Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă
  • Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă
  • Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă

Producție oprită

Philips AventSuzete contemporane cu debit liber

SCF133/32

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă
Tetinele Avent ortodontice, comprimabile şi simetrice respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului. Toate suzetele Avent sunt realizate din silicon şi sunt lipsite de miros şi de gust. Culorile pot fi modificate.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Ecrane cu debit liber şi design modern contemporan.

Debit suplimentar de aer pentru piele sensibilă

  • 6-18 luni

Mâner cu inel de siguranţă

Mâner cu inel de siguranţă

Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips Avent în orice moment

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.

Tetine confortabile din silicon

Tetine confortabile din silicon

Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF133/01 Smoczki Freeflow

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF133/01 Smoczki Freeflow

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 