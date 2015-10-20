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Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips Avent în orice moment
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF133/01 Smoczki Freeflow
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF133/01 Smoczki Freeflow
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.