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Producție oprită
SCF124/01
Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
Satisface permanent nevoile esenţiale de liniştire ale micuţului cu suzeta Classic Philips Avent. Disponibilă într-o serie de culori, tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.
Pentru confort esenţial
0-6 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
Recenzii
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014
Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012