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  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

Producție oprită

Philips AventSuzetă Classic

SCF124/01

Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

Satisface permanent nevoile esenţiale de liniştire ale micuţului cu suzeta Classic Philips Avent. Disponibilă într-o serie de culori, tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.

Vezi toate beneficiile

Design elegant, aspect impecabil

Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

  • Pentru confort esenţial

  • 0-6 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Marca nr. 1 din lume de suzete

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  4. Producătorul anului 2014

  5. Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012