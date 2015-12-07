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Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips Avent în orice moment
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Avantaje
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Dezavantaje
Žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF120/01 Průhledné dudlíky
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF120/01 Průhledné dudlíky
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.