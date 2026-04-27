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Foarte delicată cu pielea sensibilă
Îngrijire premium pentru pielea sensibilă cu disc de protecţie flexibil. 9 din 10 părinţi sunt de acord: bebeluşul meu nu are iritaţii ale pielii după ce a început să folosească suzeta Ultra soft.** Calmarea este întotdeauna la îndemână, indiferent cine are grijă de copil. Acum 80% pe bază de plante.*
Capac fosforescent
Fără BPA
Set de 2, 80% pe bază de plante*
6-18 luni
Pielea bebeluşului are nevoie de îngrijire suplimentară. Tehnologia suzetelor cu disc moale urmează formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât acesta să aibă mai puţine urme de piele şi mai puţină iritaţie**. Discul nostru rotunjit minimizează presiunea asupra obrajilor pentru un plus de delicateţe.
Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Gâtul îngust al tetinei este conceput să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Magłosia
27/04/2026
Polska
Bardzo dobre smoczki
Smoczki zaakceptowane przez moje dziecko, kupuję regularnie. Nie odkształcają się, nie odbarwiają po sterylizacji. Łdnie wyglądają. Polecam
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF094/05 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-27
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF094/05 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-27
JRace3
23/03/2026
Česká republika
Svítící pomocník
Dudlík má moc hezký design a velkou výhodou je, že v noci svítí, takže ho v postýlce snadno najdeš a dítě se při hledání tolik nevzbudí. Syn je ale vybíravý a zatím ho nepřijal. Od narození je zvyklý jen na jeden typ a velikost. Škoda, ale třeba mu časem přijde na chuť.
Acest review a fost făcut pentru Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Acest review a fost făcut pentru Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Stella135
20/03/2026
Česká republika
Neocenitelný pomocník
Svítící dudlík je naprosto skvělá věc. V noci odpadá složité hledání, mírné světlo naprosto jasně indikuje, kde se dudlík nachází. V balení jsou 2 kusy, což je výhodné pro případ, že dítě třeba na jednom leží a tím pádem jeho světelný efekt je naprosto k ničemu. Tvarově část do pusy dítěte byla přijata bez potíží, k designu nemám výhrady ani já ani syn. Za nás je to tedy skvělý výrobek a oproti jiným není třeba dudlík před použitím "nasvěcovat", ale mírné světlo vydává celou noc sám od sebe. Rozhodně doporučuji a i když doufám, že se dudlíku brzy zbavíme, vlastně mě celkem dost tahle varianta baví.
Acest review a fost făcut pentru Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Acest review a fost făcut pentru Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor)
87% au fost de acord că bebeluşul lor nu a prezentat iritaţii ale pielii după ce a început să utilizeze Philips Avent ultra soft (2023, n=201).
Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.