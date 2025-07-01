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Suzete
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Philips Avent Pacifier ultra soft
Asistență
SCF091/43
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Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?
Care sunt diferenţele dintre suzetele Philips Avent?
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