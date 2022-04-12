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Foarte delicată cu pielea sensibilă
Îngrijire premium pentru pielea sensibilă cu disc de protecţie flexibil. 9 din 10 părinţi sunt de acord: bebeluşul meu nu are iritaţii ale pielii după ce a început să folosească suzeta Ultra soft.** Calmarea este întotdeauna la îndemână, indiferent cine are grijă de copil. Acum 80% pe bază de plante.*
Pentru piele sensibilă
Fără BPA
Set de 2, 80% pe bază de plante*
0-6 luni
Pielea bebeluşului are nevoie de îngrijire suplimentară. Tehnologia suzetelor cu disc moale urmează formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât acesta să aibă mai puţine urme de piele şi mai puţină iritaţie**. Discul nostru rotunjit minimizează presiunea asupra obrajilor pentru un plus de delicateţe.
Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Gâtul îngust al tetinei este conceput să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.
4.9
din 5
345
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Alina2601
12/04/2022
România
Extraordinare
Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.
Avantaje
Perfecte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft
Date of Use 2021-03-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft
Date of Use 2021-03-12
Nico9200000
26/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produse calitative
Mereu mulțumită de produsele Philips dar și de ofertele lor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Iulia01
29/06/2021
România
Recenzie din Campania Philips
Alegerea perfectă pentru fiecare bebeluș. Este moale, adorabila, cu un imprimeu viu colorat care poate exprima principalele trăsături ale bebelușului : puritate, gingășie, veselie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Date of Use 2020-12-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Date of Use 2020-12-29
Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).
87% au fost de acord că bebeluşul lor nu a prezentat iritaţii ale pielii după ce a început să utilizeze Philips Avent ultra soft (2023, n=201).
Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.