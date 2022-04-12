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  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă
  • Foarte delicată cu pielea sensibilă

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF091/38

4.9

| (345) Recenzii | 99% recomandă acest produs

Foarte delicată cu pielea sensibilă

Îngrijire premium pentru pielea sensibilă cu disc de protecţie flexibil. 9 din 10 părinţi sunt de acord: bebeluşul meu nu are iritaţii ale pielii după ce a început să folosească suzeta Ultra soft.** Calmarea este întotdeauna la îndemână, indiferent cine are grijă de copil. Acum 80% pe bază de plante.*

Vezi toate beneficiile

Concepută pentru a reduce iritarea pielii**

Foarte delicată cu pielea sensibilă

  • Pentru piele sensibilă

  • Fără BPA

  • Set de 2, 80% pe bază de plante*

  • 0-6 luni

Scutul moale şi flexibil reduce iritaţia**

Scutul moale şi flexibil reduce iritaţia**

Pielea bebeluşului are nevoie de îngrijire suplimentară. Tehnologia suzetelor cu disc moale urmează formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât acesta să aibă mai puţine urme de piele şi mai puţină iritaţie**. Discul nostru rotunjit minimizează presiunea asupra obrajilor pentru un plus de delicateţe.

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Gâtul îngust al tetinei este conceput să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.

Iubite de bebeluşi, cu un grad de acceptare a tetinei de 98%***

Iubite de bebeluşi, cu un grad de acceptare a tetinei de 98%***

Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

345

Recenzii

99%

recomandă acest produs

12/04/2022

România

România

Extraordinare

Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.

Avantaje

Perfecte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft

Date of Use 2021-03-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft

Date of Use 2021-03-12

26/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produse calitative

Mereu mulțumită de produsele Philips dar și de ofertele lor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

29/06/2021

România

România

Recenzie din Campania Philips

Alegerea perfectă pentru fiecare bebeluș. Este moale, adorabila, cu un imprimeu viu colorat care poate exprima principalele trăsături ale bebelușului : puritate, gingășie, veselie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Date of Use 2020-12-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Date of Use 2020-12-29

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Referințe

  1. Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).

  2. 87% au fost de acord că bebeluşul lor nu a prezentat iritaţii ale pielii după ce a început să utilizeze Philips Avent ultra soft (2023, n=201).

  3. Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).

  4. În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.

  5. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.