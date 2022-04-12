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Producție oprită
Ultramoale şi flexibilă
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
6-18 luni
Pielea bebeluşului are nevoie de protecţie suplimentară. Tehnologia discului permite acestei suzete să urmeze liniile naturale ale feţei bebeluşului. Cel mic va avea mai puţine urme şi iritaţii pe pielea obrajilor.
Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, în medie 98% dintre ei au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.
Discul nostru de protecţie rotunjit reduce presiunea pe obrajii bebeluşului pentru mai multă delicateţe pe piele.
4.9
din 5
345
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Alina2601
12/04/2022
România
Extraordinare
Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.
Avantaje
Perfecte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft
Nico9200000
26/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produse calitative
Mereu mulțumită de produsele Philips dar și de ofertele lor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Iulia01
29/06/2021
România
Recenzie din Campania Philips
Alegerea perfectă pentru fiecare bebeluș. Este moale, adorabila, cu un imprimeu viu colorat care poate exprima principalele trăsături ale bebelușului : puritate, gingășie, veselie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.