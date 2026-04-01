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Lasă pielea copilului să respire
Fără BPA
Set de 2, 80% pe bază de plante*
6-18 luni
Orificiile din discul de protecţie lasă pielea bebeluşului să respire, păstrând-o mai uscată, oferindu-i un confort delicat și liniștitor.
Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Baza îngustă a tetinei este concepută să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.
4.9
din 5
651
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Geoboto
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand!
Sunt foarte multumita de suzetele celor de la Philips Avent, bebe le adora. Le am folosit din prima zi de viață. Sunt moi si delicate cu pielea din jurul guritei bebelușului. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air
Alina2601
12/04/2022
România
Extraordinare
Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.
Avantaje
Perfecte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air
Deeasy
28/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Suzetam multumiti
Bebelusul meu a acceptat aceste suzete. Au o textura moale.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).
Pe baza rezultatelor testului pe consumatorii din SUA (2023, n=201).
Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.