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Philips Avent Pacifier ultra start de noapte pentru nou-născuţi

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Philips Avent Pacifierultra start de noapte pentru nou-născuţi

SCF075/18

Philips Avent Pacifier ultra start de noapte pentru nou-născuţi

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  • Curăţarea şi sterilizarea suzetelor Philips Avent cu cutia de transport şi cuptorul cu microunde
    Curăţarea şi sterilizarea suzetelor Philips Avent cu cutia de transport şi cuptorul cu microunde
  • Suzetele Philips Avent elimină apa din tetină
    Suzetele Philips Avent elimină apa din tetină

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 394.9 kB
  • 9 July 2025

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