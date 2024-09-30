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  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi
  • Liniştind nou-născuţii din prima zi

Philips Avent Pacifierultra start de noapte pentru nou-născuţi

SCF075/17

4.9

| (173) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Liniştind nou-născuţii din prima zi

Linişte sufletească încă de la început. Suzeta Philips Avent ultra start pentru noapte este conceput pentru a se potrivi gurii nou-născutului şi poate fi utilizată în siguranţă până la 6 luni. Străluceşte pe întuneric, astfel încât liniştea şi confortul sunt uşor de găsit după stingerea luminilor. Acum 80 % pe bază de plante.*

Vezi toate beneficiile

O potrivire perfectă, inclusiv noaptea

Liniştind nou-născuţii din prima zi

  • Disc de protecție fosforescent

  • Fără BPA

  • Set de 2, 80% materiale pe bază de plante*

  • 0-2 luni

Are dimensiunea potrivită pentru gurile micuţe

Are dimensiunea potrivită pentru gurile micuţe

Suzeta noastră pentru nou-născuţi este special concepută pentru a se potrivi cu gurile şi feţele micuţe. Designul său uşor şi fără inel o face o primă suzetă ideală, potrivită pentru bebeluşii cu vârsta de până la 6 luni. Forma şi dimensiunea tetinei îl ajută pe bebeluş să treacă uşor la gamele noastre de suzete Philips Avent ultra air şi ultra soft, astfel încât nevoia lor naturală de a suge să fie întotdeauna satisfăcută.

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetină ortodontică creată pentru dezvoltare orală naturală

Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Baza îngustă a tetinei este concepută să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.

Iubite de bebeluşi, cu un grad de acceptare a tetinei de 98%**

Iubite de bebeluşi, cu un grad de acceptare a tetinei de 98%**

Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

173

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

30/09/2024

România

România

Bun

Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-30

29/09/2024

România

România

Excelent

Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-29

28/09/2024

România

România

Produsul este excelent

Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !

Avantaje

Silicon

Dezavantaje

Cost ridicat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2024-03-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2024-03-28

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Referințe

  1. Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).

  2. Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).

  3. Pe baza rezultatelor testului în rândul consumatorilor din SUA (2023, n=201).

  4. În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.

  5. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.