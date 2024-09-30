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Concepută pentru nou-născuţi
Fără BPA
Set de 2, 80% materiale pe bază de plante*
0-2 luni
Suzeta noastră pentru nou-născuţi este special concepută pentru a se potrivi cu gurile şi feţele micuţe. Designul său uşor şi fără inel o face o primă suzetă ideală, potrivită pentru bebeluşii cu vârsta de până la 6 luni. Forma şi dimensiunea tetinei îl ajută pe bebeluş să treacă uşor la gamele noastre de suzete Philips Avent ultra air şi ultra soft, astfel încât nevoia lor naturală de a suge să fie întotdeauna satisfăcută.
Tetinele noastre ortodontice sunt fabricate din silicon moale pentru a susţine mişcările naturale ale muşchilor gurii şi a scădea riscul de malocluzie. Baza îngustă a tetinei este concepută să reducă presiunea dintre limbă şi cerul gurii. Suzetele Philips Avent ultra sunt acreditate independent de Fundaţia pentru Sănătate Orală. Fabricate din 100% silicon de uz alimentar, sunt mai durabile şi mai rezistente decât cele din cauciuc (latex) şi nu conţin BPA, BPS, ftalaţi, PVC şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Tetinele noastre texturate din silicon sunt proiectate să imite senzaţia sânului mamei. Când i-am întrebat pe părinţi cum răspund micuţii la ele, o medie de 98% au afirmat că bebeluşii acceptă suzetele Philips Avent ultra.
4.9
din 5
173
Recenzii
100%
recomandă acest produs
JJJJJI
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Bun
Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Date of Use 2023-08-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Date of Use 2023-08-30
De 2ori Anca
29/09/2024
România
Parte a unei promoții
Excelent
Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Date of Use 2023-08-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Date of Use 2023-08-29
Pugicorn
28/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produsul este excelent
Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !
Avantaje
Silicon
Dezavantaje
Cost ridicat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Date of Use 2024-03-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Date of Use 2024-03-28
Componente din plastic tare, exceptând tetina din silicon (abordarea echilibrului maselor).
Un test realizat în SUA în 2023 în rândul consumatorilor confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizate la suzetele noastre ultra (n=201).
În comparaţie cu metodele tradiţionale de sterilizare (fierbere) a suzetelor.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.