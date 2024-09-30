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Producție oprită
Cu buton fosforescent
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
0-2 luni
Suzeta noastră pentru nou-născuţi este concepută să se potrivească pentru gurile şi feţele bebeluşilor foarte mici. Este foarte mică şi uşoară, fiind o primă suzetă ideală pentru cei mici şi îndeplinind nevoile lor naturale de a suge încă din prima zi.
Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, o medie de 98% dintre ei au spus că micuţii lor acceptă suzetele Philips Avent ultra.
Tetinele noastre ortodontice, simetrice, din silicon moale, sunt concepute pentru dezvoltarea orală naturală.
4.9
din 5
173
Recenzii
100%
recomandă acest produs
JJJJJI
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Bun
Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
De 2ori Anca
29/09/2024
România
Parte a unei promoții
Excelent
Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Pugicorn
28/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produsul este excelent
Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !
Avantaje
Silicon
Dezavantaje
Cost ridicat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Testul consumatorilor din SUA din 2023 confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizată la suzetele noastre ultra (n=201).
Pe baza rezultatelor testului pe consumatorii din SUA (2023, n=201).
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare