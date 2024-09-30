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  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi
  • Calmarea nou-născuţilor din prima zi

Philips Avent Sootherultra start pentru nou-născuţi

SCF075/04

4.9
| (173) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Calmarea nou-născuţilor din prima zi
Pace sufletească şi alinare încă din prima zi. Suzeta Philips Avent ultra start este concepută pentru a se potrivi gurii micuţe a nou-născutului şi poate fi utilizată în siguranţă până la vârsta de şase luni. Indiferent cine are grijă de copil, confortul şi uşurarea sunt aproape!
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Mică şi uşoară pentru o potrivire perfectă

Calmarea nou-născuţilor din prima zi

  • Concepută pentru nou-născuţi

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

  • 0-2 luni

Are dimensiunea potrivită pentru gurile micuţe

Are dimensiunea potrivită pentru gurile micuţe

Suzeta noastră pentru nou-născuţi este concepută să se potrivească pentru gurile şi feţele bebeluşilor foarte mici. Este foarte mică şi uşoară, fiind o primă suzetă ideală pentru cei mici şi îndeplinind nevoile lor naturale de a suge încă din prima zi.

Rată de 98% de acceptare a tetinei*

Rată de 98% de acceptare a tetinei*

Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, o medie de 98% dintre ei au spus că micuţii lor acceptă suzetele Philips Avent ultra.

Optimă pentru dezvoltare orală sănătoasă

Optimă pentru dezvoltare orală sănătoasă

Tetinele noastre ortodontice, simetrice, din silicon moale, sunt concepute pentru dezvoltarea orală naturală.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

173

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

30/09/2024

România

România

Bun

Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

29/09/2024

România

România

Excelent

Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

28/09/2024

România

România

Produsul este excelent

Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !

Avantaje

Silicon

Dezavantaje

Cost ridicat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Testul consumatorilor din SUA din 2023 confirmă acceptarea în proporţie de 98% a tetinei texturate Philips Avent utilizată la suzetele noastre ultra (n=201).

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare