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  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea

Producție oprită

Philips AventBiberon Natural

SCF070/24

4.8
| (370) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Uşor de combinat cu alăptarea
Biberonul nostru Natural are o tetină ultramoale care este mai asemănătoare sânului. Tetina mare care imită forma sânului, cu design spiralat flexibil şi petale de confort, permite începerea naturală a hrănirii şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Începere naturală a alăptării

Uşor de combinat cu alăptarea

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit lent

  • Peste 1 lună

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

370

Recenzii

97%

recomandă acest produs

01/04/2022

România

România

Excelent

Îmi place foarte mult acest biberon,iar bebelina îl adoră.M-ar interesa să știu dacă există și mânere pentru acest model.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml

09/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Bun

Promtitudine e principala. Produsele excepționale la prețuri multumitoare

Avantaje

Ușor de folosit

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml

07/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun de pe piața.

L am ales pentru ca are cea mai buna tetina. Cel mai acceptat de copii.

Avantaje

Nu are nici un miros.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.