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Producție oprită
1 biberon
8 oz/240 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.6
din 5
102
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Liniuță
11/08/2020
România
Cumpărător verificat
Calitate buna
Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Geta28
28/07/2020
România
Parte a unei promoții
Este Sticla preferata a fetitei mele!!!
Este cea mai buna sticla si care o prefera fetita mea!!! Am mai incercat si alte sticle dar nu se compara cu sticla de la Philips Avent si spre surprinderea mea bebelina mea imi ia si sanul ca imi era frica ca nu o sa mi-l mai vrea daca ii dau cu biberonul.Bravo Philips Avent pt aceasta sticla cu biberon pt hranire.Si nici nu curge pe langa ca alte sticle!!!Cei mai buni ever!!!#RECENZIE PENTRU CAMPANIE
Avantaje
Bebelina mea ii place sa bea laptic si din sticla Philips Avent Hranire Naturala si ii place si sanul lui mami!!!Pur si simplu o adoram!!!
Dezavantaje
Nu ii gasesc nici un dezavantaj
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Inabulina
26/07/2020
România
Parte a unei promoții
Produsul e foarte bun
Mi-a placut ca e din sticla si se poate curata usor si se poate steriliza, este foarte rezistent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.