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  • Uşor de combinat cu alăptarea

Producție oprită

Philips AventBiberon din sticlă Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Uşor de combinat cu alăptarea
Biberonul nostru Natural are o tetină ultramoale care este mai asemănătoare sânului. Tetina mare care imită forma sânului, cu design spiralat flexibil şi petale de confort, permite începerea naturală a hrănirii şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Încălzitor recondiţionat rapid pentru biberoane

Încălzitor recondiţionat rapid pentru biberoane

SCF355/00R1

Începere naturală a alăptării

Uşor de combinat cu alăptarea

  • 1 biberon

  • 8 oz/240 ml

  • Tetină cu debit lent

  • Peste 1 lună

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

102

Recenzii

91%

recomandă acest produs

11/08/2020

România

România

Cumpărător verificat

Calitate buna

Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural

28/07/2020

România

România

Este Sticla preferata a fetitei mele!!!

Este cea mai buna sticla si care o prefera fetita mea!!! Am mai incercat si alte sticle dar nu se compara cu sticla de la Philips Avent si spre surprinderea mea bebelina mea imi ia si sanul ca imi era frica ca nu o sa mi-l mai vrea daca ii dau cu biberonul.Bravo Philips Avent pt aceasta sticla cu biberon pt hranire.Si nici nu curge pe langa ca alte sticle!!!Cei mai buni ever!!!#RECENZIE PENTRU CAMPANIE

Avantaje

Bebelina mea ii place sa bea laptic si din sticla Philips Avent Hranire Naturala si ii place si sanul lui mami!!!Pur si simplu o adoram!!!

Dezavantaje

Nu ii gasesc nici un dezavantaj

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural

26/07/2020

România

România

Produsul e foarte bun

Mi-a placut ca e din sticla si se poate curata usor si se poate steriliza, este foarte rezistent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF053/17 Biberon din sticlă Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.