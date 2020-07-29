Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
1 biberon
4 oz/120 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.8
din 5
95
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Bubu5
29/07/2020
România
Parte a unei promoții
Biberon de sticlă
Acest biberon se poate steriliza foare ușor/ este ușor de manevrat si mărimea mica este usor de manevrat si de bebelusi !!! Ne bucuram ca nu mai avem sticle pătate de suc !!
Avantaje
Nu se mai păteaza sticla / nu devine cu aspect tociteq
Dezavantaje
Este puțin mai grea decât una de plastic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
26/07/2020
România
Parte a unei promoții
Este cel mai potrivit biberon pentru un nou-născut
Având in vedere cât de fragili sunt Bebelușii la începutul vieții, acesta este un produs 100% conceput pentru ei. Curge cât trebuie pentru a avea un supt fata probleme. Recenzie din campania Phillips
Avantaje
Materialul folosit pentru tetina și sticla foarte bun, um supt gata probleme, bebe fără colici
Dezavantaje
Niciunul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Mari0510
26/07/2020
România
Parte a unei promoții
Recenzie din Campania Philips
Am ales acest produs datorita materialului și a tetinei! Recomand! Foarte mulțumită!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.