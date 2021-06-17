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2 buc.
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Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetină fină, rezistentă la muşcături, concepută pentru nevoile în schimbare ale copilului tău.
Petalele şi striaţiile din interiorul tetinei asigură flexibilitate fără aplatizare, pentru hrănire neîntreruptă.
5.0
din 5
95
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Marylen92
17/06/2021
România
Recomand
De la naștere folosim doar tetine avent natural. Sunt singura gama acceptata de cel mic. Le recomand cu drag. Recenzie din Campania Philips
Avantaje
Acceptate de cel mic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF046/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF046/27 Tetină Natural
Sand alexa
03/08/2020
România
Cumpărător verificat
Bune
Sunt bune. Mai groase. Astea cu gaura in y sunt pentru piureuri sau lapte cu biscuiti. Nu pentru lapte.
Avantaje
Bune pentru lichide mai vascoase
Dezavantaje
Nu sunt bune pentru lapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF046/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF046/27 Tetină Natural
Jujulina
29/07/2020
România
Parte a unei promoții
Perfect
Recomand produsele philips avent sunt de calitate ,este asemanator ca si formatul aanului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF046/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF046/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011